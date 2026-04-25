Erzurum'da sağlıkçılar Gazze için sessiz yürüyüşlerini 128. haftada sürdürdü

Erzurum'da hekimler ve sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve zulme dikkati çekmek amacıyla sessiz yürüyüşlerini 128. haftada da sürdürdü.

Lala Mustafa Paşa Camisi önünde bir araya gelen, aralarında doktor ve tıp fakültesi öğrencilerinin de bulunduğu sağlık çalışanları Türk, Filistin ve Sincan Uygur Özerk Bölgesi bayrakları eşliğinde taşıdıkları döviz ve pankartlarla Yakutiye Medresesi'ne yürüdü.

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Ahmet Talha Yer, grup adına yaptığı açıklamada, Erzurum sessiz yürüyüş ekibi olarak haftalardır, aylardır aynı meydanda ve aynı kararlılıkla bir araya geldiklerini söyledi.

"Asıl düşman kalplerimize sızan dünya hırsıdır"

Bugün burada sadece dışarıdaki düşmanı konuşmak için değil, aynı zamanda içlerindeki eksiklikleri, kalplerini ve saflarını nasıl güçlendireceklerini konuşmak için toplandıklarını ifade eden Yer, "Zulmü sadece görmek yetmez. Zulmü sadece konuşmak yetmez. Zulmü yüreğimizde hissetmek, onunla dertlenmek ve ona karşı harekete geçmek zorundayız. Zalimler, batıl davalarında bile kenetlenmişken bizler hak davanın mensupları olarak neden dağınığız? Çünkü bizi zayıflatan düşman dışarıda değil sadece. Asıl düşman kalplerimize sızan dünya hırsıdır. İstikbal korkusudur." dedi.

Bugün karşılarında sadece bir işgalci değil, medeniyet maskesi takmış ve insan hakları diyen ama mazlumların kanı akarken susan bir dünya düzeni olduğuna dikkati çeken Yer, şöyle konuştu:

"Gazze'de çocuklar ölürken susan, Doğu Türkistan'da insanlar yok edilirken görmezden gelen, kendi çıkarı için her türlü zulmü meşrulaştıran bir sistemle karşı karşıyayız. Bizim sessizliğimiz, onların gücüne güç katıyor. Bu yüzden hepimiz mesulüz. Hepimiz sorumluyuz. Küçük ya da büyük demeden herkes elinden geleni yapmak zorunda. Hiçbir dünya telaşı, hiçbir konfor, hiçbir bahane boykotumuza, dualarımıza ve duruşumuza engel olamaz. Eğer oluyorsa, kendimizi sorgulamak zorundayız."

Grup, yapılan duanın ardından dağıldı.