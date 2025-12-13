Erzurum'da sağlık çalışanları 109 haftadır Gazze için 'sessiz yürüyüş'lerini sürdürüyor

Erzurum'da hekimler ve sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve zulme dikkati çekmek amacıyla sessiz yürüyüşlerini 109. haftada da sürdürdü.

Lala Mustafa Paşa Camisi önünde bir araya gelen, aralarında doktorlar ve tıp fakültesi öğrencilerinin de bulunduğu sağlık çalışanları, Türk ve Filistin bayrakları eşliğinde taşıdıkları döviz ve pankartlarla Yakutiye Medresesi'ne kadar yürüdü.

Grup adına açıklama yapan Aile Hekimi Uzmanı Doktor Muhammet Mutlu, İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenlere rahmet diledi.

Mutlu, şunları kaydetti:

"Açlıkla yoğrulan halk, silahlı barbarların elinde kaderine terk ediliyor. Arakan'da Müslüman köylerin evleri ateşe veriliyor. Yalnızken ve bir araya gelince mazlumlar için dua etmeliyiz. Boykota devam etmeliyiz, kardeşlerimizin kanına giren sermayeye 'Dur' demek, elimizle kötülüğü düzeltme çabamızdır. 'Bir kahve içmemekten ve bir deterjan almamaktan ne olur?' demeyin."

Sessiz yürüyüş, basın açıklamasının ardından duayla sona erdi.