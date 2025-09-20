Erzurum'da Sağlık Çalışanlarından Gazze İçin Sessiz Yürüyüş

Erzurum'da hekimler ve sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve zulmüne dikkati çekmek amacıyla yaptıkları sessiz yürüyüşlerini 97. haftada da sürdürdü.

Kent merkezindeki Lala Paşa Camisi önünde bir araya gelen sağlık çalışanları ve vatandaşlar, Türk ve Filistin bayrakları eşliğinde taşıdıkları döviz ve pankartlarla Yakutiye Medresesi'ne yürüdü.

Grup adına açıklama yapan Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinden Muhammed Seyda Özdiyar, Habilce direnişin adı olan Sumud'a ve din, dil, ırk ayırmadan insanlık namına gemilere binip Gazze'ye doğru yola çıkan filonun vicdanlı üyelerine selam gönderdi.

Vera şiirindeki "Gazze'de bir çocuk doğduğunda önce annesinin göğsüne, sonra yerdeki taşlara uzanıyor" dizelerinin aynı zamanda bir coğrafyanın, halkın gerçeğini de anlattığını ifade eden Özdiyar, "Yaşamın ölümün gölgesinde sürüldüğü Gazze'de açlık, susuzluk, ilaçsızlık artık araç değil, birer silahtır. ve bu silahlar yalnızca Gazze'ye değil, tüm dünyaya doğrultulmuştur. Bu tablo yalnızca fiziksel yıkımı göstermekten ziyade ahlaki çöküşün de işaretidir. Burada yaşananlar, bir halkın yok edilme girişimi kadar insanlığın vicdanının da sınandığı bir eşiğe işarettir." dedi.

Yürüyüş, yapılan duanın ardından sona erdi.