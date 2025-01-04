Erzurum'da Sağlık Çalışanlarından Gazze İçin Sessiz Yürüyüş

Erzurum'da hekim ve sağlık çalışanları, soğuk havaya rağmen İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla sessiz yürüyüşlerini 60'ıncı haftada da sürdürdü.

Kent merkezindeki Lalapaşa Camisi'nin önünde bir araya gelen doktorlar, tıp fakültesi öğrencileri ve sağlık çalışanları, Türk, Filistin ile Doğu Türkistan bayrakları eşliğinde taşıdıkları döviz ve pankartlarla Yakutiye Medresesi'ne kadar yürüdü.

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Berfin Kızgın, grup adına yaptığı açıklamada, kendilerine destek veren ve yalnız bırakmayan vatandaşlarla, zulme karşı tavırlarını göstermek, imanın asgari gereği olan zalimlere karşı kalpleriyle hissettiklerini haykırmak ve mazlumlara kurtuluş dilemek için toplandıklarını söyledi.

Kendilerine ses olan kadın, erkek ve çocuklara minnet duyduklarını dile getiren Kızgın, "İnsan olmaktan en ufak bir şekilde nasibini alamamış beşer tabakalarının bugün Filistin, Arakan, Doğu Türkistan, Myanmar, dün Afrika, Amerika ve Asya'da sürdürdükleri bütün soykırımları lanetliyoruz. Zulme maruz kalmış her insanın yanında olduğumuzu bildiriyor ve mazlumlara Allah'tan muvaffakiyet yağdırmasını diliyoruz." diye konuştu.

Kızgın, Filistinlilerin safında İsrail'e karşı samimi bir niyetle, gizli veya açık olarak savaşa katılan her ferde, kuruma ve devlete şükranlarını sunduklarını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ölen insanlar Avrupalı olduğunda dünyayı ayağa kaldıran hatta bunun üzerine filmler yapanlar söz konusu Filistinliler olduğunda zulme destek vererek veya sessiz kalarak temel insan hak ve özgürlüklerine olan inancımızı yitirmemize sebep oluyor. Bizler, bir kez daha zulmü lanetliyor, 'Kanıksamayacağız, unutmayacağız, kimden kime gelirse gelsin her zaman zulme karşı olacağız.' diyoruz."

"İsrail bir terör devletidir "

Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları bölümünde asistan doktor Kübra Gögebakan ise Dr. Hussam Abu Safia'nın, İsrail'in aylardır süren tehditlerine, oğlunu öldürmesine ve kendisini yaralamasına rağmen hastalarından önce hastaneden asla ayrılmayacağını söyleyen en cesur hekim olduğunu vurguladı.

Gögebakan, Gazze'den çıkma imkanı olmasına rağmen, yaralıları terk etmeyen ve onların tahliyesi sağlanmadıkça görev yerini bırakmayan onurlu meslektaşlarının İsrail tarafından kaçırılmasına, uluslararası toplumun sessizliğini bozup adalet için bir kıvılcım yakması gerektiğini ifade etti.

Hastanelere saldırmanın, yaralıları ve sağlık çalışanlarını tutuklamanın insanlığın gördüğü en aşağılık savaş suçlarından biri olduğuna dikkati çeken Gögebakan, "İsrail bir terör devletidir ve karşısında dimdik durulmalıdır." dedi.