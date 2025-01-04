Üye Girişi
Haberler
Ferdi Tayfur'un cenazesinde izdiham! Tabutu yere düşürüyorlardı
Az kalsın tabut gidiyordu
Ferdi Tayfur'un tabutunun başında küfürlü kavga
Ferdi Tayfur'un tabutunun başında küfürlü kavga
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: Teröristler için üçüncü bir yol yok
PKK silah bırakmazsa ne olur? Erdoğan'ın mesajı çok net
Özel'den tüm siyasi partilere çağrı yaptı: Gelin emekli maaşını bu rakama çıkaralım
Diğer partilere çağrı yaptı: Gelin emekli maaşını bu rakama çıkaralım

Erzurum'da Sağlık Çalışanlarından Gazze İçin Sessiz Yürüyüş

Erzurum'da Sağlık Çalışanlarından Gazze İçin Sessiz Yürüyüş
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'da hekim ve sağlık çalışanları, soğuk havaya rağmen 60. haftada Gazze'deki İsrail saldırılarını protesto etti. Grup, Türk, Filistin ve Doğu Türkistan bayraklarıyla yürüyerek zulme karşı seslerini yükseltti.

Erzurum'da hekim ve sağlık çalışanları, soğuk havaya rağmen İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla sessiz yürüyüşlerini 60'ıncı haftada da sürdürdü.

Kent merkezindeki Lalapaşa Camisi'nin önünde bir araya gelen doktorlar, tıp fakültesi öğrencileri ve sağlık çalışanları, Türk, Filistin ile Doğu Türkistan bayrakları eşliğinde taşıdıkları döviz ve pankartlarla Yakutiye Medresesi'ne kadar yürüdü.

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Berfin Kızgın, grup adına yaptığı açıklamada, kendilerine destek veren ve yalnız bırakmayan vatandaşlarla, zulme karşı tavırlarını göstermek, imanın asgari gereği olan zalimlere karşı kalpleriyle hissettiklerini haykırmak ve mazlumlara kurtuluş dilemek için toplandıklarını söyledi.

Kendilerine ses olan kadın, erkek ve çocuklara minnet duyduklarını dile getiren Kızgın, "İnsan olmaktan en ufak bir şekilde nasibini alamamış beşer tabakalarının bugün Filistin, Arakan, Doğu Türkistan, Myanmar, dün Afrika, Amerika ve Asya'da sürdürdükleri bütün soykırımları lanetliyoruz. Zulme maruz kalmış her insanın yanında olduğumuzu bildiriyor ve mazlumlara Allah'tan muvaffakiyet yağdırmasını diliyoruz." diye konuştu.

Kızgın, Filistinlilerin safında İsrail'e karşı samimi bir niyetle, gizli veya açık olarak savaşa katılan her ferde, kuruma ve devlete şükranlarını sunduklarını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ölen insanlar Avrupalı olduğunda dünyayı ayağa kaldıran hatta bunun üzerine filmler yapanlar söz konusu Filistinliler olduğunda zulme destek vererek veya sessiz kalarak temel insan hak ve özgürlüklerine olan inancımızı yitirmemize sebep oluyor. Bizler, bir kez daha zulmü lanetliyor, 'Kanıksamayacağız, unutmayacağız, kimden kime gelirse gelsin her zaman zulme karşı olacağız.' diyoruz."

"İsrail bir terör devletidir "

Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları bölümünde asistan doktor Kübra Gögebakan ise Dr. Hussam Abu Safia'nın, İsrail'in aylardır süren tehditlerine, oğlunu öldürmesine ve kendisini yaralamasına rağmen hastalarından önce hastaneden asla ayrılmayacağını söyleyen en cesur hekim olduğunu vurguladı.

Gögebakan, Gazze'den çıkma imkanı olmasına rağmen, yaralıları terk etmeyen ve onların tahliyesi sağlanmadıkça görev yerini bırakmayan onurlu meslektaşlarının İsrail tarafından kaçırılmasına, uluslararası toplumun sessizliğini bozup adalet için bir kıvılcım yakması gerektiğini ifade etti.

Hastanelere saldırmanın, yaralıları ve sağlık çalışanlarını tutuklamanın insanlığın gördüğü en aşağılık savaş suçlarından biri olduğuna dikkati çeken Gögebakan, "İsrail bir terör devletidir ve karşısında dimdik durulmalıdır." dedi.

Kaynak: AA / Faruk Küçük - Güncel
img

Bu kareyi gören herkes aynı yorumu yapıyor
img

Cumhurbaşkanı Erdoğan kongreye Ferdi Tayfur'un şarkısıyla çıktı
img

Az kalsın tabut gidiyordu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Araç muayene ücretlerine gelen zam sürücüleri isyan ettirdi
Araç muayene ücretlerine gelen zam sürücüleri isyan ettirdi
Alex ve Caner birbirine sarıldı, herkes aynı yorumu yaptı
Bu kareyi gören herkes aynı yorumu yapıyor
Cuma vaazında müftünün sözleri vatandaşı kızdırdı: Hocam siyaset yapma
Müftünün sözleri vatandaşı kızdırdı: Hocam siyaset yapma
Boğuldu sanılan 3.5 yaşındaki çocuğun katili annesi çıktı! İfadesi tüyler ürpertti
Boğuldu sanılan 3.5 yaşındaki çocuğun katili annesi çıktı
Ferdi Tayfur'un gözlerden uzak büyüttüğü oğlu cenaze töreninde
İşte Ferdi Tayfur'un gözlerden uzak büyüttüğü oğlu
Ali Erbaş'ın kızının Gassal dizisi için yaptığı yorum tepki çekti
Ali Erbaş'ın kızının Gassal dizisi için yaptığı yorum tepki çekti

Son Dakika Haberleri

Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şahinbey, Şehitkamil, Nizip 5-6 Ocak GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? BUSKİ Bursa su kesintisi! 5-6 Ocak Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İZSU İzmir su kesintisi! 5-6 Ocak Bergama, Ödemiş, Menderes su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Adana ASKİ su kesintisi! 5-6 Ocak Seyhan, Yüreğir, Çukurova su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? KOSKİ Konya su kesintisi! 5-6 Ocak Selçuklu, Karatay, Meram su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASAT Antalya su kesintisi! Kepez, Muratpaşa, Alanya 5-6 Ocak Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASKİ Ankara su kesintisi! 5-6 Ocak Yenimahalle, Çankaya, Keçiören su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? 5 Ocak 2025 Günlük Burç Yorumları! Boğa, Yengeç, Aslan, Terazi burcu yorumu! 5 Ocak AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Ankara elektrik kesintisi! 4-5 Ocak Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Antalya elektrik kesintisi! 4-5 Ocak Kepez, Alanya, Konyaaltı elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 4-5 Ocak Buca, Bornova, Konak elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.