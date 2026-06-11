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Erzurum'da sağanak etkili oldu

Erzurum'da sağanak etkili oldu
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Erzurum'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, sürücüler trafikte zorlanırken vatandaşlar bina saçakları ve duraklara sığındı.

Erzurum'da etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarıda bulunduğu kentte, öğle saatlerinde aniden başlayan yağış kısa sürede etkisini artırdı.

Sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise şemsiyenin yanında bina saçakları ve duraklara sığınarak korunmaya çalıştı.

Kaynak: AA / Talha Koca
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