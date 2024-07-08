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Erzurum'da Sağanak Yağış Yolları Etkiledi

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Erzurum'da devam eden sağanak yağışlar nedeniyle Palandöken ilçesinde bir yol çökme tehlikesi yaşandı ve yol trafiğe kapatıldı. Yağışlar sonucunda su birikintileri oluştu ve bazı iş yerleri ile evlerin bodrum katları su altında kaldı. Trafikte aksamalar yaşandı ve bazı araçlar yolda kaldı. Erzurum Büyükşehir Belediyesi ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Erzurum'da devam eden sağanak hayatı olumsuz etkilerken, Palandöken ilçesinde bir yol çökme tehlikesi nedeniyle trafiğe kapatıldı.

Kentte akşam saatlerinde başlayan sağanak, şiddetini artırdı. Yağışla birlikte bazı yollarda ve caddelerde su birikintileri oluştu.

Yağış nedeniyle bazı iş yerleri ile evlerin bodrum katlarını su bastı. Caddelerde oluşan su birikintileri nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı.

Araçlar güçlükle ilerlerken bazı araçlar ise arızalanarak yolda kaldı.

Palandöken ilçesinde de sağanak nedeniyle çökme tehlikesi bulunan İbrahim Polat Caddesi'ndeki yol trafiğe kapatıldı.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi ekipleri yağışların etkili olduğu bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

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Yorumlar (1)

fatih bingöl:

her yağmurda aynı senaryo önlem alan yok altyapı yok

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