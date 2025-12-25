Erzurum'da Regaip Kandili dualarla idrak edildi
Erzurum'da Regaip Kandili nedeniyle düzenlenen etkinliklerde camiler doldu, cemaat namaz kılıp dua etti, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahiler okundu.
Erzurum'da Regaip Kandili dolayısıyla program düzenlendi.
Kentte kandil dolayısıyla akşam saatlerinden itibaren camiler dolmaya başladı.
Muratpaşa Camisi'ni dolduran cemaat namaz kılıp dua etti.
Düzenlenen programlarda Kur'an-ı Kerim tilaveti, Mevlid-i Şerif ve ilahiler okundu.
Vatandaşlara cami çıkışında ikramlarda bulunuldu.
Kaynak: AA / Muhammed Onur Yavrutürk - Güncel