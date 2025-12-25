Haberler

Erzurum'da Regaip Kandili dualarla idrak edildi

Güncelleme:
Erzurum'da Regaip Kandili nedeniyle düzenlenen etkinliklerde camiler doldu, cemaat namaz kılıp dua etti, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahiler okundu.

Erzurum'da Regaip Kandili dolayısıyla program düzenlendi.

Kentte kandil dolayısıyla akşam saatlerinden itibaren camiler dolmaya başladı.

Muratpaşa Camisi'ni dolduran cemaat namaz kılıp dua etti.

Düzenlenen programlarda Kur'an-ı Kerim tilaveti, Mevlid-i Şerif ve ilahiler okundu.

Vatandaşlara cami çıkışında ikramlarda bulunuldu.

Kaynak: AA / Muhammed Onur Yavrutürk - Güncel
Vatandaşa at eti yedirmişler! Bakanlık, markayı da üretildiği ili de ifşa etti

İşte memur ve emekli zammı için kulislerde konuşulan en güçlü rakam

Canlı yayında cinayet itirafı

Adnan Oktar'ın eski villası Rus Oligark'ın restorasyonundan geçti! İşte son hali

Vatandaşa at eti yedirmişler! Bakanlık, markayı da üretildiği ili de ifşa etti

4 gün mühlet verildi, adaya giren polis kaçak yapıları tek tek yıktı

Ankara'da düşen uçağın pilotunun son cümlesi: Arıza çok büyük

