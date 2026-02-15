Haberler

Erzurum'da ramazan öncesi 376 cami ve mescit temizlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum'da yaklaşan ramazan ayı öncesinde 376 cami ve mescitte kapsamlı temizlik ve dezenfeksiyon çalışmaları yapıldı. Ekipler, ibadethanelerin iç mekanlarını ve dış alanlarını titizlikle temizledi.

ERZURUM'da yaklaşan ramazan ayı öncesi 376 cami ve mescitte ekipler tarafından kapsamlı temizlik ve dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirildi.

Yaklaşan ramazan ayı öncesinde Aziziye, Palandöken ve Yakutiye ilçelerindeki cami ve mescitlerde kapsamlı temizlik ve dezenfeksiyon çalışması yapıldı. Aziziye ilçesinde 4'ü merkez, 69'u kırsal olmak üzere toplam 73 mahallede bulunan 100, Yakutiye'de 8'i merkez, 36'sı kırsal olmak üzere 44 mahalledeki 190, Palandöken'de ise 5'i merkez, 21'i kırsal toplam 26 mahallede yer alan 86 cami ve mescit temizlik ekipleri tarafından elden geçirildi. Çalışmalar kapsamında ibadethanelerin iç mekanlarıyla birlikte şadırvan, abdesthane ve lavabolar titizlikle dezenfekte edildi. Ayrıca cami bahçelerinde çevre düzenlemesi ve genel temizlik çalışmaları yapıldı.

'İLAÇLAMA ÇALIŞMALARIMIZ HIZLA SÜRÜYOR'

Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, cami ve mescit temizliğinin her yıl ramazan öncesinde yapıldığını belirterek, "2026 yılı ramazan ayı hazırlıklarımız kapsamında vatandaşlarımızın daha temiz ve steril bir ortamda ibadetlerini yapabilmeleri için ilçemizde tüm cami ve mescitlerde halı yıkama, genel temizlik, dezenfeksiyon ve ihtiyaç tespit edilmesi durumunda haşereye karşı ilaçlama çalışmalarımızı hızla sürdürüyoruz" dedi.

10 BİN KİŞİYE RAMAZAN YARDIMI

Öte yandan, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik ramazan desteği sağlandı. Büyükşehir Belediyesi, maddi durumu yetersiz 10 bin kişiye ramazan alışverişlerini yapabilmeleri için hediye kartı dağıttı. İhtiyaç sahipleri, belediyeden aldıkları hediye kartlarıyla kentte belirlenen marketlerden gıda alışverişi yapabilecek.

Haber: Salih TEKİN/ERZURUM,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Milyonları ilgilendiriyor! Doğal gaz faturalarında yeni dönem

Milyonları ilgilendiriyor! Doğal gaz faturalarında yeni dönem
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Defne Samyeli'nin kızından çok konuşulacak itiraf: Sevgililik benim için...

Defne Samyeli'nin kızından şaşırtan itiraf
Madde bağımlısı şahıs 'Ne geziyorsunuz burada?' diyerek polislere satırla saldırdı

Polislere satırla saldırdı! Çok sayıda yaralı var
Yoğun bakım iddialarıyla ilgili Ufuk Özkan'dan açıklama

Hastane odasından o iddiaya yanıt verdi
Başkomiser beylik tabancasıyla intihar etti! Valilikten açıklama var

Başkomiser beylik tabancasıyla intihar etti! Valilikten açıklama var
Defne Samyeli'nin kızından çok konuşulacak itiraf: Sevgililik benim için...

Defne Samyeli'nin kızından şaşırtan itiraf
Bu nasıl olabilir? Zincir markette infial yaratan etiket

Zincir markette infial yaratan etiket
Bagajdan çalınan 30 milyon dolar İBB rüşvet soruşturmasına uzandı

Otoparkta bagajdan çalınan 30 milyon doların sahibi tanıdık çıktı