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Erzurum'da rahatsızlanan hamile kadın ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı

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Erzurum'un Karaçoban ilçesindeki 37 haftalık hamile kadın, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı.

Erzurum'un Karaçoban ilçesindeki 37 haftalık hamile kadın, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı.

37 haftalık gebe 29 yaşındaki C.K, bebeğinin hareketlerini hissetmeyince Karaçoban Devlet Hastanesine başvurdu.

Burada ilk müdahalenin ardından C.K'nin acil tetkik için ambulans helikopterle Erzurum'a sevkine karar verildi.

Bunun üzerine hamile kadın, Erzurum'dan yönlendirilen ambulans helikoptere alınarak Erzurum İl Hava Ambulans Merkezi'ne getirildi.

Sağlık ekiplerince ambulansa nakledilen C.K, Erzurum Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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