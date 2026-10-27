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Erzurum'da polisin bir haftalık denetiminde aranan 80 şüpheli yakalandı

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Erzurum'da polis ekipleri 19-25 Ekim'de yürüttükleri denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 80 şüpheliyi yakaladı. Kent genelindeki çalışmalarda 14 bin 89 kişinin GBT kontrolü yapılırken okul çevrelerindeki 196 park ve bahçe ile 2 bin 936 araç da denetlendi.

Erzurum'da polis ekipleri, gerçekleştirdikleri çalışmalarda 1 haftada çeşitli suçlardan aranan 80 şüpheliyi yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent genelinde huzur ve güvenliğin sağlanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, bu kapsamda 19-25 Ekim'de gerçekleştirdikleri çalışmalarda, 14 bin 89 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolünü yaptı.

Denetimlerde okul çevrelerindeki 196 park ve bahçe ile 2 bin 936 araç kontrol edildi.

Çalışmalar kapsamında çeşitli suçlardan aranan 80 şüpheli yakalandı.

Kaynak: AA
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