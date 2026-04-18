Erzurum'da hayatını kaybeden polis memuru Çalar, son yolculuğuna uğurlandı

54 yaşındaki polis memuru Sadık Çalar, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettikten sonra Erzurum'da düzenlenen törenle anıldı. Törene, ailesi, çalışma arkadaşları ve birçok resmi yetkili katıldı.

Erzurum'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 54 yaşındaki polis memuru Sadık Çalar için tören düzenlendi.

Erzurum Bölge Trafik Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Çalar, dün tedavi gördüğü sırada geçirdiği rahatsızlığın ardından yaşamını yitirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü önünde düzenlenen törende Çalar'ın öz geçmişi okunduğu, İl Müftüsü Yaşar Çapçı tarafından Kur'an-ı Kerim okundu dua edildi.

Çalar'ın yakınları ile çalışma arkadaşları törende duygusal anlar yaşadı.

Törenin ardından Çalar'ın cenazesi, defnedilmek üzere memleketi Çankırı'ya gönderildi.

Törene, Çalar'ın ailesi ve yakınları ile Erzurum Valisi Aydın Baruş, Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir, 9'uncu Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Osman Akyıldız, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, Yakutiye Kaymakamı Tuncay Kaldırım, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hakan Uğurlu, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, MHP İl Başkanı Adem Yurdagül ve meslektaşları katıldı.

Kaynak: AA / Faruk Küçük
İran, Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattı

Trump, İran sonrası yeni düşmanı buldu: 70 yıldır beklenen gün geliyor

Kerem Aktürkoğlu'ndan Ederson'a dev tepki! Sinirden kendini yere attı

Fenerbahçe'nin toplam borcu açıklandı

''Gelmeyecek'' denmişti! Aziz Yıldırım Yüksek Divan Kurulu’na katılım sağladı

Fenerbahçe'nin yediği gol öncesi faul var mı? Otoriteler aynı yorumda birleşti

Kerem Aktürkoğlu'ndan Ederson'a dev tepki! Sinirden kendini yere attı

Çaykur Rizesporlu kaleci Fofana'dan tarihi asist

Bakan Göktaş sinyali verdi: Oyunlara yeni düzenleme geliyor

