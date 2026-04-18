Erzurum'da hayatını kaybeden polis memuru Çalar, son yolculuğuna uğurlandı

Erzurum'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 54 yaşındaki polis memuru Sadık Çalar için tören düzenlendi.

Erzurum Bölge Trafik Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Çalar, dün tedavi gördüğü sırada geçirdiği rahatsızlığın ardından yaşamını yitirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü önünde düzenlenen törende Çalar'ın öz geçmişi okunduğu, İl Müftüsü Yaşar Çapçı tarafından Kur'an-ı Kerim okundu dua edildi.

Çalar'ın yakınları ile çalışma arkadaşları törende duygusal anlar yaşadı.

Törenin ardından Çalar'ın cenazesi, defnedilmek üzere memleketi Çankırı'ya gönderildi.

Törene, Çalar'ın ailesi ve yakınları ile Erzurum Valisi Aydın Baruş, Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir, 9'uncu Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Osman Akyıldız, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, Yakutiye Kaymakamı Tuncay Kaldırım, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hakan Uğurlu, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, MHP İl Başkanı Adem Yurdagül ve meslektaşları katıldı.