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Erzurum'da, yüksek kesimler ile Palandöken Kayak Merkezi'nde kar yağışı etkili oldu.

Kent merkezinde dün akşamdan itibaren aralıkla etkili olan yağmur, kayak merkezi ile yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

Bazı vatandaşlar, aileleriyle kayak merkezinde kar topu oynayıp eğlenceli vakit geçirdi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünün verilerine göre merkezde kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı.

Kar yağışıyla beyaza bürünen kayak merkezi dronla görüntülendi.

Kaynak: AA