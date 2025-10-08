Haberler

Erzurum'da Otomobil Şarampole Yuvarlandı: 2 Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Palandöken Dağı mevkisinde meydana gelen kazada, bir otomobil yaklaşık 40 metrelik şarampole yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücü ve yolcuyu hastaneye kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikesi yok.

Erzurum'da otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 2 kişi yaralandı.

Palandöken Dağı mevkisinde ilerleyen 01 EOS 43 plakalı otomobil, yaklaşık 40 metrelik şarampole yuvarlandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araçtan çıkarılan sürücü ve yolcu konumundaki kişi, sağlık ekiplerince Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Tevhid Furkan Nehri - Güncel
ABD Suriye'de El Kaide'yi vurdu

Komşuda sürpriz operasyon! ABD o terör örgütünü vurmuş
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uçak kazasında ilginç tesadüf: Ölen pilot, son anda arkadaşıyla uçakları değiştirmiş

Son anda kararını değiştirince ölüme gitmiş
7 Ekim'in yıl dönümünde Azerbaycan'da bayraklar yarıya mı indi?

Olay yaratan "Bayrak" iddiası! Resmi açıklama geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.