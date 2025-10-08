Erzurum'da Otomobil Şarampole Yuvarlandı: 2 Yaralı
Palandöken Dağı mevkisinde meydana gelen kazada, bir otomobil yaklaşık 40 metrelik şarampole yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücü ve yolcuyu hastaneye kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikesi yok.
Erzurum'da otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 2 kişi yaralandı.
Palandöken Dağı mevkisinde ilerleyen 01 EOS 43 plakalı otomobil, yaklaşık 40 metrelik şarampole yuvarlandı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Araçtan çıkarılan sürücü ve yolcu konumundaki kişi, sağlık ekiplerince Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA / Tevhid Furkan Nehri - Güncel