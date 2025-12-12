Erzurum'da 2 otomobil çarpıştı, 4 kişi yaralandı
Erzurum'da 2 otomobilin çarpışması sonucunda 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırılırken, trafik bir süre kontrollü seyretti.
M.S.G'nin kullandığı 06 KYA 57 plakalı otomobil, Şıh Köyü Caddesi ile Huzurlu Sokak'ın kesiştiği noktada, M.T. idaresindeki 25 AFB 907 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, araçlardaki M.T, F.T, D.K. ve M.G. yaralandı
Yaralılar, ambulanslarla Erzurum Şehir Hastanesi ve Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yolda kontrollü seyreden trafik, Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yoldaki araç parçalarını temizlemesinin ardından normale döndü.