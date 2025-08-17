Erzurum'da Otomobil Kazasında 4 Kişi Hayatını Kaybetti
Erzurum-Tortum kara yolunda iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Erzurum'da, iki otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti.
Sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen 34 ES 7768 otomobil ile 53 AAT 761 plakalı otomobil, Erzurum- Tortum kara yolu Dumlu Mahallesi mevkisinde çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İlk belirlemelere göre kazada 4 kişi hayatını kaybetti.
Kaynak: AA / Sagip Sezginer - Güncel