Erzurum'da Otomobil Kazasında 4 Kişi Hayatını Kaybetti

Erzurum'da Otomobil Kazasında 4 Kişi Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum-Tortum kara yolunda iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Erzurum'da, iki otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti.

Sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen 34 ES 7768 otomobil ile 53 AAT 761 plakalı otomobil, Erzurum- Tortum kara yolu Dumlu Mahallesi mevkisinde çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İlk belirlemelere göre kazada 4 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA / Sagip Sezginer - Güncel
İstanbul'da trafiğinde kaydedilen görüntü olay oldu: Sevişiyorlar arabada, terbiyesizler

İstanbul'da trafiğinde kaydedilen görüntü olay oldu: Sevişiyorlar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ederson Galatasaray için gemileri yaktı

Galatasaray için gemileri yaktı! Taşları yerinden oynatacak hamle
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.