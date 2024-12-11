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Erzurum'da Otomobil Kazası: 4 Yaralı, 2'si Ağır

Erzurum'da Otomobil Kazası: 4 Yaralı, 2'si Ağır
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Oltu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı, yaralılardan 2'sinin durumu ağır. Kaza sonrası sağlık ekipleri hızla olay yerine sevk edildi.

Erzurum'un Oltu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Ahmet Akçora'nın kullandığı 25 AAH 075 plakalı otomobil, Cumhuriyet Bulvarı'nda Kemal Tokgöz yönetimindeki 75 AG 395 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçlardaki Nurettin Çalışkan ve Muhlis Çakır yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Oltu Devlet ile Erzurum Şehir hastanelerine kaldırıldı.

Erzurum Şehir Hastanesi'nde tedaviye alınan Çalışkan ile Çakır'ın hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Fatih Çelebi - Güncel
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