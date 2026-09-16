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Erzurum'da otomobil ile elektrikli motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü

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Erzurum'un Pasinler ilçesinde otomobil ile elektrikli motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Erzurum'un Pasinler ilçesinde otomobil ile elektrikli motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

İ.Ö. yönetimindeki 25 ABB 595 plakalı otomobil, Mehmet Taşbaşı Caddesi'nden ilçe istikametine seyir halindeyken TOBB Efkan Ala İmam Hatip Ortaokulu mevkisinde sollama yaptığı sırada karşı yönden gelen İdris Çiftçioğlu'nun kullandığı elektrikli motosikletle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan elektrikli motosiklet sürücüsü Çiftçioğlu, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA
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