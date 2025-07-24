Erzurum'da Otomobil ile Elektrikli Bisiklet Çarpıştı: 3 Yaralı

Erzurum'da Otomobil ile Elektrikli Bisiklet Çarpıştı: 3 Yaralı
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Narman ilçesinde otomobil ile elektrikli bisikletin çarpışması sonucu 2'si ağır 3 kişi yaralandı. Olay yerine gelen ekipler, yaralıları hastaneye sevk etti.

Erzurum'un Narman ilçesinde otomobil ile elektrikli bisikletin çarpışması sonucu 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Yakup Arı (25) idaresindeki 25 FH 203 plakalı otomobil, Narman Devlet Hastanesi mevkisinde, 5 ve 7 yaşlarında iki çocuğun bulunduğu elektrikli bisikletle çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, iki çocuk ağır, otomobil sürücüsü Arı ise hafif yaralandı.

Çocuklar, ilk müdahalenin ardından ambulans helikopterle Erzurum Şehir Hastanesine sevk edildi.

Kaynak: AA / Canip Kaplan - Güncel
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