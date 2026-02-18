Haberler

Erzurum'da yolcu otobüsünde uyuşturucu ele geçirildi, 3 zanlı tutuklandı

Erzurum'da yapılan bir operasyonda yolcu otobüsünde 7 kilo 300 gram skunk ve 2 litre sentetik uyuşturucu ele geçirildi. 4 kişi gözaltına alındı, 3'ü tutuklandı.

Erzurum'da bir yolcu otobüsünde 7 kilo 300 gram skunk ve 2 litre sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 3 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti ve kullanımıyla mücadele çalışmalarına devam ediyor.

Ekipler, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Aşkale Uygulama Noktası'nda durdurdukları bir yolcu otobüsünde narkotik dedektör köpeği "Magnum" ile arama yaptı.

Magnum'un tepki vermesi üzerine, akülerin altındaki bölmeden 7 kilo 300 gram skunk ile otobüsün farklı bir yerinden 2 litre 150 mililitre sentetik uyuşturucu ve suç unsuru olarak değerlendirilen 24 bin 155 lira ele geçirildi.

Ekipler, konuyla ilgili H.Y.G. (34), S.H. (22), H.H. (46) ve M.B'yi (49) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan H.Y.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, diğer 3 zanlı tutuklandı.

Kaynak: AA " / " + Talha Koca -
