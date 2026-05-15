Erzurum'da Halk otobüsü ile otomobil çarpıştı 5 yaralı

Erzurum'un Palandöken ilçesinde özel halk otobüsü ile otomobilin kavşakta çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastanede tedavi altına alındı.

Kaza, akşam saatlerinde Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi'nde meydana geldi. Yavuz İ. idaresindeki 25 HO 1079 plakalı özel halk otobüsü ile Elif K.Y. yönetimindeki 34 DCK 404 plakalı otomobil ile kavşakta çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilin ön yolcu koltuğunda sıkışan Serpil K., itfaiye erleri tarafından yaralı olarak çıkarıldı. Otomobildeki yaralılar sürücü Elif K.Y., İlayda K., Saltuk M. K., Nur M. K. ile Serpil K., ambulanslarla Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Haber: Oktay POLAT / ERZURUM,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
