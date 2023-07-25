Erzurum'da Oto Hırsızı Kaçarken 3 Araça Çarptı

Erzurum'da oto sanayi sitesinden çaldığı otomobille kaçan M.Y. (15), tamir için getirilen park halindeki 3 araca çarptı. Otomobillerde hasar oluşurken, ambulansla kaldırıldığı hastanede de kaçan M.Y., polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

ERZURUM'da oto sanayi sitesinden çaldığı otomobille kaçan M.Y. (15), tamir için getirilen park halindeki 3 araca çarptı. Otomobillerde hasar oluşurken, ambulansla kaldırıldığı hastanede de kaçan M.Y., polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

Merkez Yakutiye ilçesinde dün akşam saatlerinde oto sanayi sitesinde dolaşan M.Y., kaportacı Mensur Kantarcı'nın iş yerinin önüne park ettiği 25 DR 944 plakalı otomobile bindi. Anahtarı üzerinde olan otomobili çalıştıran M.Y., kaçtı. Sanayi sitesinde hızla ilerleyen M.Y.'nin kontrolünü yitirdiği otomobil, tamir için getirilen park halindeki 3 araca çarptıktan sonra cadde ortasına savruldu.

İş yerinin önünde meydana gelen kazayı, gelen gürültü üzerine gördüklerini ifade eden Naim Bingöl (45) de "Esnaf arkadaşlarımızın birisinin dükkanının önünden aracını habersiz almış. Buralarda gezerken park halindeki araçlara çarpmış. Çocuk şoka girmişti. Daha sonra ambulans çağırdık ve hastaneye gönderdik. Allah'tan çocukta bir şey yoktu. Çarparak hasar verdiği araçlar esnaf arkadaşlarımızın müşterilerinin araçları. Park yerine bırakmışlar ki daha sonra sırası gelince tamir olsunlar" dedi.