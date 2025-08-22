Erzurum'da Ormanlık Alanda Erkek Cesedi Bulundu

Türkiye Dağcılık Federasyonu'nun eski başkanlarından Alaattin Karaca, yürüyüş yaptığı sırada ormanlık alanda bir erkek cesedi ile karşılaştı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi, ceset inceleme için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Erzurum'da ormanlık alanda erkek cesedi bulundu.

Türkiye Dağcılık Federasyonu'nun eski başkanlarından Alaattin Karaca, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı kenarındaki ormanlık alanda yürüyüş yaparken yerde birinin hareketsiz yattığını gördü.

Karaca'nın durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce yapılan incelemede cesedin bazı noktalarında çürümeler olduğu tespit edildi.

Ceset, incelemelerin ardından kimlik tespiti için Erzurum Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar da olay yerine gelerek ekiplerden bilgi aldı.

Kaynak: AA / Talha Koca - Güncel
