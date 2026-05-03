Erzurum'da 'Öksürük Baba Türbesi'nde define kazısı

Güncelleme:
ERZURUM'da halk arasında 'Öksürük Baba' olarak bilinen ve 2 mezarın bulunduğu türbede, kimliği belirsiz kişiler tarafından define kazısı yapıldı.

Olay, saat 00.30 sıralarında Yakutiye ilçesi Rabia Ana Mahallesi'nde Karskapı Caddesi'nde meydana geldi. Halk arasında 'Öksürük Baba' ve 'Tükürük Nene' olarak bilinen ve öksürük rahatsızlığı olan hastaların şifa niyetiyle dua etmeye gittiği türbede kimliği belirsiz kişiler kazı yaptı. İki mezarın bulunduğu türbeyi kazanlar, karşı apartmanda oturanların kendilerini fark etmesi üzerine hızlıca kaçtı. Sabah saatlerinde türbeye dua etmek için gelen bir kadın, mezarın kazıldığını görünce durumu mahalle sakinlerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, türbede inceleme yaptı.

Mahalle sakinlerinden Mehmet Yaşar Akar, yaşananlara tepki göstererek, "Sabah türbenin yakınındaydık. Dua etmeye gelen bir teyze mezarın kazıldığını fark etmiş. Taşları kaldırmışlar. Burada biri büyük biri küçük iki mezar vardı. Gece 5-6 kişinin görüldüğü ve kaçtıkları söylendi. Define mi aradılar bilmiyoruz. Burası bizim için önemli, sahip çıkılması gerekiyor" dedi.

Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
