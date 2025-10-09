Erzurum'da Öğrencilerden Filistin'e Destek Yürüyüşü

Erzurum'un Karayazı ilçesinde öğrenciler Filistin'e destek yürüyüşü düzenledi.

Elmalıdere Mahallesi'ndeki Mollaosman Orta ve İlkokulu öğrencileri, ellerinde dövizlerle, sloganlar eşliğinde mahalle içinde Filistin'e destek yürüyüş yaptı.

Yürüyüşün ardından okula dönen çocuklar adına konuşma yapan bir öğrenci, Gazze'de yaşananlara dikkati çekmek için etkinlik düzenlediklerini belirterek, "Biz inanıyoruz ki adalet olmadan barış olmaz. Gazze'deki çocuklar da bizim gibi gülmeyi, oynamayı, okula gitmeyi hak ediyor. Hiç kimse savaş yüzünden korkmamalı, evini kaybetmemeli." dedi.