Haberler

Erzurum'da Öğrencilerden Filistin'e Destek Yürüyüşü

Erzurum'da Öğrencilerden Filistin'e Destek Yürüyüşü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karayazı ilçesindeki Mollaosman Orta ve İlkokulu öğrencileri, Filistin'e destek amacıyla yürüyüş düzenledi. Öğrenciler, Gazze'deki çocuklarının haklarına dikkat çekmek için sloganlar attı.

Erzurum'un Karayazı ilçesinde öğrenciler Filistin'e destek yürüyüşü düzenledi.

Elmalıdere Mahallesi'ndeki Mollaosman Orta ve İlkokulu öğrencileri, ellerinde dövizlerle, sloganlar eşliğinde mahalle içinde Filistin'e destek yürüyüş yaptı.

Yürüyüşün ardından okula dönen çocuklar adına konuşma yapan bir öğrenci, Gazze'de yaşananlara dikkati çekmek için etkinlik düzenlediklerini belirterek, "Biz inanıyoruz ki adalet olmadan barış olmaz. Gazze'deki çocuklar da bizim gibi gülmeyi, oynamayı, okula gitmeyi hak ediyor. Hiç kimse savaş yüzünden korkmamalı, evini kaybetmemeli." dedi.

Kaynak: AA / Tevhid Furkan Nehri - Güncel
AK Parti ve DEM, 'Öcalan' sloganı konusunda ters düştü

AK Parti ve DEM, "Öcalan" sloganı konusunda ters düştü
Yönetim gözü kararttı! Galatasaray bomba bir transfer daha yapacak

Galatasaray bomba bir transfer daha yapıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Enes Batur'dan şok hamle! 16 milyonluk YouTube hesabını kapattı

Eski sevgilisi evlenince dayanamadı! Enes Batur'dan şok hamle
Yönetim gözü kararttı! Galatasaray bomba bir transfer daha yapacak

Galatasaray bomba bir transfer daha yapıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.