Erzurum'da nitelikli dolandırıcılık şüphelisi 3 ay süren takip sonucu yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde dolandırıcılığın önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda S.Ç'yi 3 ay boyunca fiziki ve teknik takibe alan ekipler, nitelikli dolandırıcılık şüphelisinin ikametine operasyon düzenledi.

İkamette yapılan aramada, şüpheli ve eşi adına düzenlenmiş Erzurum, Erzincan ile İstanbul'daki taşınmazlara ait 13 tapu senedi, 2 milyon 243 bin 500 lira değerinde altın, 74 bin 700 lira, 2 şüpheli adına düzenlenmiş manevi konumda olduklarına ilişkin hazırlanmış, broşür şeklindeki icazetname ibareli belge ile muska yazımında kullanıldığı değerlendirilen kağıt parçaları ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.