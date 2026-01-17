Haberler

Erzurum'da Keresteciler Sitesi'nde çıkan yangına müdahale ediliyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde bir mobilyacıda çıkan yangın, bitişiğindeki iş yerlerine sıçradı. Yangına itfaiye ve sağlık ekipleri müdahale ediyor, yaralananlara müdahale ediliyor.

Erzurum'da Keresteciler Sitesi'ndeki mobilyacıda çıkan ve bitişiğindeki iş yerlerine sıçrayan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Merkez Yakutiye ilçesi Kurtuluş Mahallesi Keresteciler Sitesi'nde bulunan bir mobilyacıda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Toplumsal olaylara müdahale aracı (TOMA) da söndürme çalışmalarında ekiplere destek oluyor.

Yangında yaralılara ve dumandan etkilenenlere sağlık ekiplerince müdahale ediliyor.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Yakutiye Kaymakamı Tuncay Kaldırım ve İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun da yangın bölgesinde incelemelerde bulundu.

Yangını gören vatandaşlardan Murat Ağdağ, AA muhabirine, yangın çıkan mobilya firmasının yanındaki sac metal iş yerinde çalıştığını belirterek, "Bir patlama sonucunda yangın çıkmış, bizden de yan dükkana sıçramış, yaralılar vardı. Yangın sıralı dükkanlara sıçradı. Sağ olsun ekipler müdahale ediyor." dedi.

Kaynak: AA / İlhami Erkılıç - Güncel
Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Gazze Barış Kurulu'nda kurucu üye olmaya davet etti

Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kurucu üye daveti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Acun Ilıcalı'nın öve öve bitiremediği isim Süper Lig devine imzayı atacak

Acun'un öve öve bitiremediği isim Süper Lig devine imzayı atacak
Fenerbahçe'de yaprak dökümü! Tedesco 3 yıldızın daha biletini kesti

Fenerbahçe'de yaprak dökümü! Tedesco 3 yıldızın daha biletini kesti
Gazze Barış Kurulu üyeleri belli oldu! Türkiye'yi Hakan Fidan temsil edecek

Beyaz Saray isimleri tek tek ilan etti! Hakan Fidan'a kritik görev
Tan Sağtürk görevden alındı

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla görevden alındı
Acun Ilıcalı'nın öve öve bitiremediği isim Süper Lig devine imzayı atacak

Acun'un öve öve bitiremediği isim Süper Lig devine imzayı atacak
Tutuklanan Ümit Karan'ın ifadesi ortaya çıktı

Ümit Karan'ın ifadesi ortaya çıktı! Tek bir kişiyi suçladı
Mauro Icardi, bu akşam Galatasaray tarihine geçebilir

Bu akşam Galatasaray tarihine geçebilir