Erzurum'da Keresteciler Sitesi'nde çıkan yangında 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

Güncelleme:
Erzurum'un Kurtuluş Mahallesi'ndeki Keresteciler Sitesi'nde bir mobilyacıda çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Yangına itfaiye ve sağlık ekipleri müdahale etti.

Erzurum'da Keresteciler Sitesi'ndeki bir mobilyacıda çıkan ve bitişiğindeki iş yerlerine sıçrayan yangında 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Merkez Yakutiye ilçesi Kurtuluş Mahallesi Keresteciler Sitesi'nde bulunan bir mobilyacıda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Toplumsal olaylara müdahale aracı (TOMA) da söndürme çalışmalarında ekiplere destek oldu.

Yangında yaralananlara ve dumandan etkilenenlere sağlık ekiplerince müdahale edildi.

Yaralılar ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

"Bir kardeşimizin vefat haberini hastaneye götürülürken aldık"

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Yakutiye Kaymakamı Tuncay Kaldırım ve İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun da yangın bölgesinde incelemelerde bulundu.

Bakan Tekin, yaptığı açıklamada, yangından 5 dakika sonra Erzurum Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin olaya müdahale ettiğini söyledi.

Tekin, "30 yangın söndürme aracıyla beraber yangına müdahale edilmiş durumda. İçeride 8 kardeşimiz vardı. Tamamı çıkarıldı. Bir kardeşimizin vefat haberini hastaneye götürülürken aldık. Yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin. Yangın kontrol altına alınmış durumda. Allah bir daha böyle felaketler yaşatmasın." diye konuştu.

Yangını gören vatandaşlardan Murat Ağdağ, AA muhabirine, yangının çıktığı mobilya firmasının yanındaki sac metal iş yerinde çalıştığını belirterek, "Bir patlama sonucu yangın çıktı, yan dükkana da sıçradı. Yaralılar vardı. Yangın sıralı dükkanlara yayıldı." dedi.

Kaynak: AA / İlhami Erkılıç


