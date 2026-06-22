Haberler

Erzurum'da ablasını bıçakla yaralayan şüpheli yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum'un Aşkale ilçesinde miras nedeniyle çıkan arazi anlaşmazlığında ablasını bıçakla yaralayan Oğuz K., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Yaralı kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Erzurum Valiliği, Aşkale ilçesinde dün ablasını bıçakla yaralayan şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Aşkale ilçesinde miras nedeniyle arazi anlaşmazlığı sonucu bıçakla yaralama olayının meydana geldiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Olayda, bir kadın vatandaşımız şüpheli şahıs tarafından kesici aletle (bıçakla) yaralanmıştır. Yaralı vatandaşımız, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alınmış olup, hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Olayın ardından Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda adli tahkikata ivedilikle başlanmıştır. Yapılan çalışmalar neticesinde şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır."

Aşkale ilçesine bağlı Altıntaş Mahallesi'nde dün Oğuz K. (57), ablası Ülkü K'yi (58) bıçakla yaraladıktan sonra olay yerinden kaçmıştı.

Kaynak: AA / Sagip Sezginer
Mardin'de yasa dışı bahis operasyonu: 49 kişi gözaltında

Erdoğan'ın "Bitirin" talimatı sonrası yeni operasyon! Gözaltılar var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Karadeniz insanı yine zekasını konuşturdu: Tüm mahalleliye rahat nefes aldırdı

Muhtarın aklına gelen fikir tüm mahalleliye rahat nefes aldırdı
Filipinler'de liseye düzenlenen silahlı saldırıda 3 öğrenci öldü

Lisede kanlı baskın! Sıraların altına gizlendiler ama kaçamadılar
Adalar Belediyesi'ne rüşvet soruşturmasında 39 şüpheli adliyede

CHP'li belediyeye operasyonda yeni gelişme! Aralarında başkan da var
Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde ilk duruşma bugün

Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde ilk duruşma bugün
72 saattir kayıp olarak aranan adam evinde bulundu

72 saattir kayıp olarak aranan adam bakın nerede bulundu
Taksiyle göçmen kaçıran insan tacirleri polisten kaçamadılar

Taksinin kapısını açan polis ekipleri gözlerine inanamadı
Yıldız futbolcudan imamlık kararı: Kur'an-ı Kerim'i ezberlemek istiyorum

Yıldız futbolcu imam oluyor: Kur'an-ı Kerim'i ezberlemek istiyorum