Erzurum'da Miraç Kandili'nde "Somuncu Baba Sebil Ekmeği" ikram edildi

Hulusi Efendi Vakfı tarafından Miraç Kandili dolayısıyla Erzurum Palandöken'de Somuncu Baba hatırasına ekmek dağıtımı gerçekleştirildi. Türkiye genelinde de kandil hediyesi olarak ekmekler ikram edildi.

Erzurum'da Miraç Kandili dolayısıyla Hulusi Efendi Vakfı tarafından "Somuncu Baba Sebil Ekmeği" ikram edildi.

Kabri Malatya'nın Darende ilçesinde kendi adıyla anılan Külliye içerisinde bulunan Şeyh Hamid-i Veli'nin ( Somuncu Baba ) hatırasını yaşatmak için Hulusi Efendi Vakfı Erzurum Temsilciliği tarafından kandil dolayısıyla Palandöken ilçesinde ekmek dağıtımı gerçekleştirildi.

Vakıftan yapılan yazılı açıklamada, Osmanlı padişahlarından Yıldırım Bayezid döneminde Bursa'da yaşayan ve ömrünün son yıllarını Darende'de geçirerek burada vefat eden Somuncu Baba'nın hatırasını devam ettirmek amacıyla yurt genelinde kandil hediyesi olarak ekmek ikram edildiği belirtildi.

Vakfın organizesiyle şube, temsilcilik ve gönüllülerinin katkısıyla Türkiye genelinde vatandaşlara ekmeklerin dağıtıldığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Faruk Küçük - Güncel
