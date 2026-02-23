Haberler

Erzurum'da Minibüs ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 2 Yaralı

Erzurum'da Minibüs ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 2 Yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum'da şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu minibüs devrildi. Her iki sürücü yaralandı, minibüste yolcu olmaması olası bir faciayı önledi.

ERZURUM'da şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazanın şiddetiyle minibüs devrildi. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada her iki aracın sürücüsü yaralandı.

Kaza Saat 19.30 sıralarında Yakutiye ilçesinde meydana geldi. Şıh köyü caddesi üzerinden şehir merkezine seyreden F.T. idaresindeki 25 M 0126 yolcu minibüsü ile Mehmet Sekmen Bulvarı üzerinden sanayi istikametine ilerleyen O.K. yönetimindeki 25 AEZ 301 plakalı hafif ticari araç kavşakta çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle Şükrüpaşa yolcu minibüsü devrildi. Bir işyerinin güvenlik kamerasına da görüntüleri yansıyan kazada minibüste yolcu bulunmaması olası bir faciayı önledi. Yaralanan iki araç sürücüsü Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Sürücülerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazaya karışan araçlar çekici marifetiyle kaldırılarak kısmen kapalı olan yol, yeniden trafiğe açıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Cüneyt Özdemir, Meksika'da mahsur: Kartel sokağa çıkanları öldürmekle tehdit ediyor

Yangın yerine dönen ülkede mahsur! İşte kartellerin korkunç tehdidi
Epstein soruşturmasında İngiltere'nin eski ABD Büyükelçisi tutuklandı

Epstein skandalında, İngiltere o isme acımadı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Skandal videonun ardından Hadise geri adım attı

Skandal videonun ardından geri adım attı
Necla Özmen, Trump'a karşı bu kez ABD'de babalık davası açtı

"Trump'ın kızıyım" diyordu! Yeni hamlesi çok konuşulacak
Galatasaray'dan TFF'ye yabancı hakem talebi

Süper Lig devinden yabancı hakem talebi
86 yaşındaki çiftçiden teknoloji devlerine ders: 15 milyon dolarlık teklifi reddetti

Milyonlarca doları elinin tersiyle itti, toprağını korudu
Skandal videonun ardından Hadise geri adım attı

Skandal videonun ardından geri adım attı
Dursun Özbek, ''4 aydır görev yapmıyor'' demişti! O hakemle ilgili gerçek ortaya çıktı

''4 aydır görev yapmıyor'' dediği hakemle ilgili gerçek ortaya çıktı
Yasak aşk skandalının yazışmaları da ortaya çıktı: O dudaklarını yerim

Yasak aşk skandalında yazışmalar da ortaya çıktı: O dudaklarını yerim