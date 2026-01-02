Erzurum'da suç önleyici faaliyet kapsamında metruk binalar yıkılıyor

ERZURUM'da suç önleyici faaliyet kapsamında Yakutiye ilçesindeki metruk binaların yıkımına başlandı. Erzurum'un 20 ilçesinde 562 metruk binanın tespit edildiğini belirten İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, "Suç ve suçu kolaylaştıran her şeyle mücadele edeceğiz. Önleyici faaliyetlerimizi artırarak devam ettireceğiz" dedi.

Merkez Yakutiye ilçesi Rabia Ana Mahallesi Şahinbey Sokak'ta bulunan metruk binaların Erzurum Büyükşehir ve Yakutiye belediyeleri tarafından ortak çalışmayla yıkımına başlandı. Suç ve suçun önlenmesi kapsamında yıllar önce terk edilen binalar iş makinesiyle yıkıldı. Rabia Ana Mahallesi'ndeki yıkım çalışmalarını izleyen Erzurum Emniyet Müdürü Onur Karaburun, sadece suçu ve suçluyu yakalama değil, suç işlenmesini de kolaylaştıran ne varsa bunları ortadan kaldırmakla uğraştıklarını söyledi. Kullanılamaz halde olan metruk binaların hem tehlike arz ettiğini hem de buralarda suç işlenmesinin mümkün olduğunu ifade eden Karaburun, araştırmalarında Erzurum'un 20 ilçesinde bu tür yapı olduğunu belirlediklerini söyledi. Yıkım çalışmasına Yakutiye ilçedeki metruk binalarla başladıklarını vurgulayan Karaburun, şöyle konuştu:

"Yakutiye ilçemizdeki metruk halde, kullanılması yasak olan, içinde yaşanılması yasak olan binaların yıkımını belediyemizle birlikte yapacağız. Biz suç ve suçu kolaylaştıran her şeyle mücadele edeceğiz. Erzurum'da hiçbir suçun oluşmaması için daha başlangıçta tedbirlerimizi alacağız. Önleyici faaliyetlerimizi artırarak devam ettireceğiz. Halkımızın çok büyük bir desteği var. Erzurum'un her noktasında suç nerdeyse biz bunun peşinden koşmaya, suçu kolaylaştıran her şeyi ortadan kaldırmaya, suç işleyen herkesi yakalamaya ve adalet mercilerine teslim etmeye kararlıyız."