Erzurum'da Mayıs ayında kar - Haberler

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Erzurum'da Mayıs ayında kar

İhlas Haber Ajansı - Şahap Çakır - Güncel
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Erzurum'da Mayıs ayında karERZURUM Erzurum Kent merkezinde yağmur yağışı görülürken yüksek kesimlerde yeniden kar yağışı etkisini artırdı.

Erzurum'da Mayıs ayında kar

ERZURUM Erzurum Kent merkezinde yağmur yağışı görülürken yüksek kesimlerde yeniden kar yağışı etkisini artırdı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yapmış olduğu son değerlendirmeye göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu yağışlı geçeceği ve Sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniliyordu. Erzurum'da da hava sıcaklığı 18 dereceden 1 dereceye kadar düştü. Erzurum Nenehatun mahallesi civarında kar yağışını gören vatandaşlar bu anları telefonları ile kaydederken "Mayıs ayının sonuna geldik 20.05.2022 tarihinde Erzurum da kar yağışı etkiliyor oluyor" dediler.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

İhlas Haber Ajansı / Şahap Çakır - Güncel

Meteoroloji, Erzurum, Mayıs, kar, Güncel, Haberler

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