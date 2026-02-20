Erzurum'da 'Kutsal Emanetler ve Vakıf Eserleri Sergisi' açıldı

ERZURUM'da, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Milli Saraylar Başkanlığı iş birliğinde düzenlenen 'Kutsal Emanetler ve Vakıf Eserleri Sergisi' açıldı.

Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi'nde düzenlenen serginin açılışına, AK Parti Erzurum Milletvekili Mehmet Emin Öz, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, davetliler ve çok sayıda kişi katıldı. Sakal-ı Şerif, Ravza ve Kabe örtülerinin yanı sıra 99 eserin yer aldığı sergi, ziyaretçiler tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi.

Erzurum Vakıflar Bölge Müdürü Murat Uslu, "Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak ramazanın manevi atmosferinde bizim de bir katkımız olsun düşüncesiyle 'Kutsal Emanetler ve Vakıf Eserleri Sergisi'ni açtık. Peygamber Efendimizin Saç ve Sakal-ı Şerifi, Ravza ve Kabe örtüleri gibi 99 nadide eserin bulunduğu sergimiz pazar günü 23.00'e kadar açık kalacak" dedi.

Uslu, Türkiye'de 6 ilde düzenlenecek serginin ilk olarak Erzurum'da açıldığını bildirdi. Murat Uslu, vatandaşların sergiyi 13.00 ile 23.00 saatleri arasında gezebileceklerini söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı