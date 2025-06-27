Erzurum'da Kentsel Dönüşüm Projeleri için Temel Atma Töreni Düzenlendi

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Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen törende 592 konut, 85 ofis ve 64 işyerinin temeli atıldı. Ayrıca, tamamlanan 232 konutun anahtarları sahiplerine teslim edildi. Törene çok sayıda protokol üyesi katıldı.

ERZURUM Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'Kentsel Dönüşüm Projeleri Temel Atma, Anahtar Teslim ve Toplu Açılış Töreni', mehteran takımının seslendirdiği hücum marşıyla başladı. Törende, protokol üyeleri tarafından temeller atıldı, anahtar teslimleri yapıldı.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nce kentsel dönüşümle yapımları biten konutların ve yeni temelleri atılan konutlar için tören düzenlendi. Yakutiye ilçesine bağlı Veyisefendi Mahallesi'nde düzenlenen törende, toplamda 592 konut, 85 ofis ve 64 işyerinin temeli atılırken, Çırçır, Vaniefendi ve Alipaşa konutlarında yapımı tamamlanan 232 konutun anahtarları hak sahiplerine teslim edildi. Programa; Erzurum Vali Yardımcısı Mehmet Faruk Kazdal, AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir, AK Parti Erzurum Milletvekili Mehmet Emin Öz, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, MHP İl Başkanı Adem Yurdagül, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, çevre illerden gelen belediye başkanları, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende konuşan AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir, belediyecilik anlayışlarıyla muhalefetin hizmet anlayışı arasındaki farka dikkat çekti. Demir, "Sadece bir ilçe belediyemiz İstanbul'da 5 yılda 60 bin konut üretti. Ancak İstanbul Büyükşehir Belediyesi 100 bin konut sözü vermesine rağmen sadece 7 bin konut üretebildi. Bu da aramızdaki farkı açık şekilde ortaya koyuyor" diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ise kentsel dönüşümün bir zorunluluk olduğunu ifade ederek, "Göreve geldiğimiz günden bu yana şehir genelinde bölge bölge kentsel dönüşüme ağırlık veriyoruz. 11 ilimizde yaşanan deprem felaketi sonrası dönüşümün ne kadar önemli olduğu bir kez daha ortaya çıktı" dedi.

Törende, evlerine kavuşan hak sahipleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen'e teşekkür etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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