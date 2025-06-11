Erzurum'da Kenevir Operasyonu: 867 Kök Ele Geçirildi

Erzurum'un Horasan ilçesinde düzenlenen operasyonda, 867 kök kenevir ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Horasan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri operasyon yürüttü.

Çalışmada, 867 kök Hint keneviri ele geçirdi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kenevirler, Horasan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince, yerinde imha edildi.