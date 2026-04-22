Erzurum'da nisanda karla mücadele sürüyor
Erzurum'un Horasan ilçesinde karla mücadele ekipleri, 2 metreyi bulan kar nedeniyle kapalı olan yollarda iş makineleriyle çalışmalarını sürdürüyor.
Horasan ilçesine bağlı Kadıcelal Mahallesi ile Çayanyurdu mezrasındaki bazı yollarda 2 metreyi bulan kar, soğuk hava nedeniyle halen erimedi.
Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, bir süredir kapalı olan bu yollarda iş makineleriyle karla mücadeleyi sürdürüyor.
Kaynak: AA / Şahap Çakır