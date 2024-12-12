Erzurum'da Kar Yağışı Şehri Beyaza Bürüdü
Erzurum'da gün boyu süren kar yağışı ile birlikte il merkezinde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı. Atatürk Üniversitesi kampüsündeki kış manzaraları göz doldururken, belediyeler de karla mücadele çalışması başlattı.
Erzurum'da gün boyu etkili olan kar yağışı, şehri beyaza bürüdü.
Sabah saatlerinde başlayan ve gün boyu süren yağışla il merkezinde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı.
Yağış sonrası ağaçların karla kaplandığı Atatürk Üniversitesi kampüsünde güzel kış manzaraları oluştu.
Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyeleri, kent genelinde karla mücadele çalışması başlattı.
Şehrin karla kaplı hali dronla görüntülendi.