Erzurum'da okullar tatil edildi

ERZURUM Valiliği, kar yağışı sebebiyle eğitime bir gün ara verildiğini bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kar yağışı, don ve buzlanma riski sebebiyle 2 Ocak günü Erzurum ve tüm ilçelerinde resmi ve özel ilk, orta dereceli okullar ile özel eğitim kurumlarında eğitime ara verildiği belirtildi. Açıklamada, hamile ve engelli kamu personelinin izinli sayılacağının ifade edildi.