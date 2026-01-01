Haberler

Erzurum'da okullar tatil edildi

Güncelleme:
Erzurum Valiliği, 2 Ocak'ta kar yağışı, don ve buzlanma riski nedeniyle tüm okullarda eğitime bir gün ara verildiğini açıkladı. Ayrıca hamile ve engelli kamu personelinin izinli sayılacağı belirtildi.

ERZURUM Valiliği, kar yağışı sebebiyle eğitime bir gün ara verildiğini bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kar yağışı, don ve buzlanma riski sebebiyle 2 Ocak günü Erzurum ve tüm ilçelerinde resmi ve özel ilk, orta dereceli okullar ile özel eğitim kurumlarında eğitime ara verildiği belirtildi. Açıklamada, hamile ve engelli kamu personelinin izinli sayılacağının ifade edildi.

