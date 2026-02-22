Haberler

Erzurum'da kar yağışı etkili oluyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gece etkili olan kar yağışı Erzurum'u beyaz örtüyle kaplarken, sürücüler trafikte zorluk çekiyor. Bazı yollar ve kaldırımlarda buzlanma meydana geldi.

Erzurum'da kar yağışı etkili oluyor.

Gece etkili olan kar yağışının ardından kent beyaz örtüyle kaplandı. Kar yağışı nedeniyle sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Araçlar ile park ve bahçelerin karla kaplandığı kentte, bazı noktalardaki yol ve kaldırımlarda buzlanma meydana geldi.

Kaynak: AA / Sagip Sezginer
Meksika'da kartel lideri öldürülünce çatışmalar çıktı! ABD'li turistler havalimanında rehin alındı

Kartel lideri öldürülünce ülke karıştı! Şiddetli çatışmalar yaşanıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçelileri sevinçten havalara uçuracak karar

Fenerbahçelileri sevinçten havalara uçuracak karar
Hayvan dışkısının altından 19 kaçak göçmen çıktı

Mide bulandıran kamuflaj! Hepsi hayvan dışkısının altından çıktı
Fiyatı uçan altını tahtından etti! Talep patladı, resmen yok satıyor

Yakında altını tahtından edecek! Talep patladı, resmen yok satıyor
Bağcılar'da bıçaklanan gencin ailesini tehdit eden 3 kişi tutuklandı

Evlatları ölümden döndü, bir de musallat oldular! İşte malum son
Fenerbahçelileri sevinçten havalara uçuracak karar

Fenerbahçelileri sevinçten havalara uçuracak karar
Bursaspor adım adım 1. Lig'e geliyor

Bursaspor 1. Lig'e geliyor
Filozof Atakan uzun bir aradan sonra yeni imajıyla görüntülendi

Filozof Atakan yıllar sonra yeni imajıyla görüntülendi