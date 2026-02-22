Erzurum'da kar yağışı etkili oluyor
Gece etkili olan kar yağışı Erzurum'u beyaz örtüyle kaplarken, sürücüler trafikte zorluk çekiyor. Bazı yollar ve kaldırımlarda buzlanma meydana geldi.
Gece etkili olan kar yağışının ardından kent beyaz örtüyle kaplandı. Kar yağışı nedeniyle sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.
Araçlar ile park ve bahçelerin karla kaplandığı kentte, bazı noktalardaki yol ve kaldırımlarda buzlanma meydana geldi.
Kaynak: AA / Sagip Sezginer