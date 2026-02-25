Haberler

Erzurum'da kar yağışı etkili oldu

Güncelleme:
Erzurum'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, sürücüler ve yayalar için zor anlar yaşattı. Tarihi mekanlar beyaza bürünürken, çocuklar ise karın keyfini çıkardı.

Akşam saatlerinde havanın soğumasıyla aniden bastıran yağış, hayatı olumsuz etkiledi.

Yağışa hazırlıksız yakalanan sürücü ve yayalar ilerlemekte güçlük çekti.

Kentteki tarihi Erzurum Kalesi, Çifte Minareli ile Yakutiye Medresesi, Lala Paşa Camisi ve Tepsi Minareli Saat Kulesi çevresi kar yağışı sonrası beyaza büründü.

Kar, çocuklar için ise eğlenceye dönüştü.

Kaynak: AA / Talha Koca
