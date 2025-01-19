Erzurum'da Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiledi
Erzurum'da aniden bastıran kar yağışı ve tipi, kent merkezini beyaza bürüdü. Soğuk hava nedeniyle yollarda buzlanma meydana gelirken, sürücüler ve vatandaşlar zorluk yaşadı.
Erzurum'da etkili olan kar yağışı ve tipinin ardından, kent merkezi beyaza büründü.
Kentte akşam başlayan ve aniden bastıran kar yağışıyla caddeler, sokaklar ve araçlar karla kaplandı.
Soğuk havanın da etkisiyle kar yağışıyla yollarda buzlanma oluştu.
Tipi nedeniyle sürücüler ve vatandaşlar karlı yollarda ilerlemekte zorluk çekti.
Kaynak: AA / İlhami Erkılıç - Güncel