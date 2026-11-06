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Erzurum'da kar kent merkezini beyaza bürüdü, Meteoroloji zirai don uyarısı yaptı

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Erzurum'da kar kent merkezini beyaza bürüdü, Meteoroloji zirai don uyarısı yaptı
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Erzurum'da akşam başlayan kar kent merkezini beyaza bürüdü, şehir içi trafik zaman zaman aksadı. Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü, Erzurum, Erzincan, Ardahan ve Bayburt için 7 Kasım 2026 gecesinden itibaren zirai don uyarısı yaptı.

ERZURUM'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı kent merkezini beyaza bürüdü. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, Erzurum'la birlikte Erzincan, Ardahan ve Bayburt'a zirai don uyarısında bulundu.

Hava sıcaklıklarının sıfırın altına düştüğü Erzurum'da gün boyu etkili olan yağmur akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısını yaptığı kar, akşam saatlerinde başlayarak etkisini sürdürdü. Kent merkezini beyaza bürüyen yağış, şehir içi trafiği zaman zaman aksattı.

Bu arada Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü, başta Erzurum olmak üzere Erzincan ve Ardahan'a zirai don uyarısı yaptı. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizi etkilemesi beklenen soğuk havayla birlikte bölgemiz genelinde Erzurum, Erzincan, Ardahan, Bayburt ve çevrelerinde 7 Kasım 2026 Cumartesi gece saatlerinden itibaren hafif ve yer yer orta şiddetli zirai don beklendiğinden tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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