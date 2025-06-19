Erzurum'da Kamyonun Çarpması Sonucu 5 İşçi Yaralandı

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Aşkale ilçesinde geri manevra yapan bir kamyon, arkasındaki yemek yiyen işçilere çarparak 5 kişinin yaralanmasına neden oldu. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Erzurum'un Aşkale ilçesinde, kamyonun geri manevra yaparken arkasındaki işçilere çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

Oğuzhan Halğalı (25) idaresindeki 25 ADC 461 plakalı kamyon, ilçenin Pırnakapan mevkisinde, sürücüsünün geri manevra yaptığı sırada aracın arkasında bulunan kepçenin önünde yemek yiyen işçilere çarptı.

Kazada, Halktan İlbuğa (21), Halis Aras (20), Davut Özbek (62), Cahit Kayuk (26) ve Emre Uzuncalöse (37) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralı işçiler, hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Talha Koca - Güncel
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