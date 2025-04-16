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Erzurum'da Kaçak Parfüm Operasyonu: 125 Şişe Ele Geçirildi

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Erzurum'da düzenlenen jandarma operasyonunda gümrük kaçağı 125 parfüm ele geçirildi. Operasyon kapsamında bir kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Erzurum'da jandarma ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, gümrük kaçağı 125 parfüm ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Horasan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yapılan çalışma neticesinde, Horasan ilçesinde operasyon yaptı.

Operasyonda, gümrük kaçağı 125 parfüm ele geçirildi.

Ekipler, operasyonla ilgili 1 kişi hakkında adli işlem yaptı, ele geçirilen parfümler Gümrük Müdürlüğüne teslim edildi.

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Kaynak: AA / Tevhid Furkan Nehri - Güncel
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