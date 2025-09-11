Erzurum'da Jandarma Ekiplerinden Okul Servisi Denetimi

Erzurum'da jandarma ekipleri, öğrencilerin huzur ve güvenliği için denetimlerine devam ediyor.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelindeki sorumluluk bölgelerinde 84 tim ve 289 personel ile çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik okul çevreleriyle servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirdi.

Öğrencileri taşıyan servisler durdurularak ekiplerce sürücülerin ehliyet, ruhsat, güzergah izin ve Mesleki Yeterlilik Belgesi (SRC) ile diğer belgeleri incelendi.

Ekipler, 95 okul servisini denetledi ve 2 sürücüye tespit ettikleri aykırılıklardan 38 bin 61 lira ceza kesti.

Okul çevrelerinde yapılan denetlemelerde de 759 kişiyi sorgulayan ekipler, 1 aranan şüpheliyi de yakaladı.