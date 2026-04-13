Haberler

Erzurum'da İsrail'in Filistinli esirlere yönelik idam yasasına tepki

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hukukçular Derneği Erzurum İl Temsilciliği, İsrail Meclisi'nin Filistinli esirlere yönelik idam yasasına tepki gösterdi.

Hukukçular Derneği Erzurum İl Temsilciliği, İsrail Meclisi'nin Filistinli esirlere yönelik idam yasasına tepki gösterdi.

Derneğin il temsilcisi avukat Muhammet Selim Karaca, Erzurum Adliyesi önünde yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına devam ettiğini ve insan hakları ihlallerini giderek artırdığını söyledi.

İsrail parlamentosundaki kararın, hukuk düzeninde yok hükmünde olduğunu ifade eden Karaca, "Bu düzenleme ile İsrail terör devleti, Filistin'in özgürlüğü için mücadele eden on binlerce insanı hukuki düzenleme kisvesi altında katletmek istemektedir. Yasa metninden anlaşıldığı üzere, söz konusu düzenleme fiilen Filistinlilere uygulanmak üzere kurgulanmıştır." dedi.

Karaca, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana İsrail'in soykırım suçu işlediğini ve tüm dünya için bir güvenlik sorunu olduğunu belirtti.

İsrail meclisinin Filistinli esirlere yönelik idam yasasının, bütün uluslararası hukuk düzenlemelerine aykırı olduğunu aktaran Karaca, şunları kaydetti:

"Öncelikle, idam cezasının uygulanmasına ilişkin uluslararası standartlar bakımından ciddi ihlaller söz konusudur. İsrail'in taraf olduğu Medeni ve Siyasi Haklar Uluslararası Sözleşmesi'nde idam cezası son derece dar bir çerçeveye tabi tutulmuştur ve buna göre idam cezası yalnızca 'en ağır suçlar' için, sıkı usulü güvenceler altında ve keyfilikten uzak biçimde uygulanabilir. Buna karşılık söz konusu düzenleme, 'terör' kavramını geniş ve belirsiz bir şekilde kullanarak ölüm cezasının kapsamını genişletmekte ve özellikle askeri mahkemeler bakımından bu cezayı fiilen zorunlu hale getirmektedir. Nitekim bu yasa ile idam cezalarının keyfilik arz ettiği ve uluslararası hukukla bağdaşmadığı, düzenlemenin yalnızca Filistinlilere yönelik bir apartheid uygulamasının kılıfı olduğu ortadadır."

Kaynak: AA / Tevhid Furkan Nehri
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

