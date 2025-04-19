Erzurum'da İşitme Kaybı için Erken Tanı ve Tarama Etkinliği Düzenlendi

Erzurum'da, işitme kayıplarında erken tanı ve çözümlerine yönelik etkinlik düzenlendi, vatandaşlara tarama yapıldı.

Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde Kültür Merkezi Prof. Dr. Kemal Bıyıkoğlu Salonu'nda Türkiye Odyologlar ve Konuşma Bozuklukları Uzmanları Derneğince (OKSUD) düzenlenen etkinliğe, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Odyoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve OKSUD Başkanı Prof. Dr. Meral Didem Türkyılmaz, Özel Eğitim Konfedarasyon Başkanı Yunus Kılıç, akademisyenler, kulak burun boğaz doktorları, odyologlar ve öğrenciler katıldı.

Burada katılımcılara alanında uzman akademisyenlerce "İşitme Kayıplarında Tanı ve Tedavi", "Yenidoğan ve İşitme Taramaları", "İşitme Kayıplarına Müdahale ve İşitme Kayıplarında KBB Hekimlerinin Rolü" gibi konu başlıklarında sunum yapıldı.

Öte yandan etkinlik kapsamında bir alışveriş merkezinde işitme taramaları yapılarak vatandaşlar bilgilendirildi.

"Görevimiz kişilere işitme sağlığını önemsetmek ve yaymak"

Prof. Dr. Türkyılmaz, etkinlikle ilgili AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, hem meslek derneği hem de alanda çalışan klinisyenler olarak işitme sağlığına önem verdiklerini söyledi.

İşitme sağlığını farklı platformlarda, çeşitli etkinliklerle halka anlattıklarını ifade eden Türkyılmaz, şöyle konuştu:

"İşitme engeli, işitme kaybı ve bunun bireyler üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek, normal işiten bireylerde de işitme sağlığını korumak amacıyla her yerde işitme sağlığına dikkati çekmek istiyoruz. Görevimiz kişilere işitme sağlığını önemsetmek ve yaymak. Bu kapsamında kamu kurumlarıyla işbirliği yapıyoruz. Ülkemizde özellikle yeni doğan işitme taramaları sağlık politikaları oturmuş durumda ve çok güzel ilerliyor. Bu yüzden Sağlık Bakanlığımıza çok teşekkür ederiz. Okul taramaları da pilot bölgelerde yürüyor ama buralarda okul taramalarının zayıf olduğunu gördük. İl Milli Eğitim Müdürümüz Yıldız ile görüştük, buna yönelik eylül ayında okul taramalarını başlatmak için girişimlerde bulunacağız."

Türkyılmaz, Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre işitme kaybının farkında olmayanların sayısının, işitme kaybı olanlardan daha fazla olduğunu işaret etti.

Gürültülü ortamda anlayamamak, konuşmaları karıştırmak, mesafe arttıkça dikkatli dinleyememek gibi sinyallerle işitme kayıplarının ortaya çıktığını belirten Türkyılmaz, bu anlamda işitme sağlığı için yılda 2 kez kulak burun boğaz hekimlerine muayene önerdi.

Türkyılmaz, özellikle Doğu Anadolu'da konuyla ilgili farklı etkinlikler yaparak hem meslektaşları hem de vatandaşları bilgilendireceklerini anlattı.