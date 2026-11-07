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Erzurum'da iş yerinde kazara ateş alan pompalı tüfekle yaralanan genç hastanede öldü

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Erzurum'un Kevelciler Caddesi'ndeki iş yerinde iddiaya göre pompalı tüfeğin kazara ateş alması sonucu ağır yaralanan 23 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay sonrası polis, H.K'yi gözaltına aldı.

Erzurum'da pompalı tüfeğin kazara ateş almasıyla ağır yaralanan genç hastanede hayatını kaybetti.

Kevelciler Caddesi'ndeki iş yerinde iddiaya göre H.G'nin (41) elindeki pompalı tüfeğin kazara ateşlenmesi sonucu Emirhan Kaban (23) ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hastaneye kaldırılan Kaban, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis, olay sonrası H.K'yi gözaltına aldı.

Kaynak: AA
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