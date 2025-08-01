Erzurum'da İran Plakalı TIR Devrildi: Şoför Hayatını Kaybetti

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Şenkaya ilçesinde meydana gelen kazada devrilen İran plakalı TIR'ın şoförü hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ERZURUM'un Şenkaya ilçesinde İran plakalı TIR devrildi. Kazada ters dönen aracın şoförü hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde Şenkaya ilçesi kırsal Akşar Mahallesi mevkisinde meydana geldi. İran plakalı TIR, kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi. Ters dönen araçtaki kimliği henüz belirlenemeyen şoför, hayatını kaybetti. Cansız beden Şenkaya Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Erzurum,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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