Erzurum'da İnşaat Göçüğü: 2 Yaralı

ERZURUM'un Yakutiye ilçesinde bir inşaatta beton dökümü sırasında meydana gelen göçükte, 2 işçi hafif yaralandı. Yaralı işçiler, ambulanslarla Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Yakutiye ilçesi Muratpaşa Mahallesi İsmetpaşa Caddesi'nde meydana geldi. Bir inşaatta birinci katın betonu dökülürken çökme yaşandı. Bu sırada 2 işçi, hafif yaralandı. İhbarla olay yerine AFAD, UMKE, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından işçiler, ambulanslarla Erzurum Şehir Hastanesi'ne götürüldü.

Olayın ardından AFAD ekipleri, İl Müdürü Selahattin Karslı'nın nezaretinde inşaatta inceleme yaptı. Ekiplerin yaptığı çalışmada, göçük altında kalan kimsenin olmadığı belirlendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı